بالصدفة .. سيدة متزوجة تكتشف أنها رجل

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشفت امرأة صينية تبلغ من العمر 26 عاماً أنها ذكر رغم أنها متزوجة منذ ما يقارب العام.

ولعبت الصدفة دوراً في هذا الاكتشاف المفاجئ إذ اضطرت السيدة إلى مراجعة المستشفى جراء إصابتها بخلع في الكتف.

وقالت صحيفة Global Times، أن الأطباء خلال فحصهم لهذه المرأة، اكتشفوا عدم وجود الرحم والمبايض عندها، ولكن لديها كروموسوم Y الذكوري، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للصحيفة فإن المرأة لم تحمل على الرغم من مرور سنة على زواجها، لأنها من الناحية الوراثية ذكر، على الرغم من عدم اكتشاف الأطباء للأعضاء التناسلية الذكرية عندها. ويعتقد الأطباء أن الأعضاء الذكرية تحللت.

ووفقا لرأي الأطباء، يعود السبب في هذا المرض الوراثي، إلى انتشار التزاوج بين الأقرباء في عائلتها.

ولم تذكر الصحيفة أي شيء عن رد فعل زوجها عندما علم بأن زوجته ذكر وليست انثى.