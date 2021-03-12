فيديو.. زواج 4 توائم في بيت واحد يثير أزمة من نوع فريد

المصدر: البيان الإلكتروني

واقعة غريبة شهدتها إندونيسيا بزواج أربعة توائم يتطابق الزوجان والزوجتان في الشكل، ويعيش الجميع في البيت نفسه ويجد كل زوج وزوجة صعوبة بالغة في التعرف على شريكه.

وكان الواندا دوليانوب هدايات 20 سنة قد أعجب بزميلته في المدرسة راني نورهايني 19 سنة في مدينة سوميدانج الإندونيسية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الحبيبين تدبرا لكي يتعارف توأم كل منهما على الآخر، وقدما الواندي جونيانفي 20 سنة إلى رينا شقيقة راني، وبالفعل ارتبط كل منهما عاطفياً بالآخر.

وتزوج التوائم الأربعة في عرس مشترك في 27 فبراير الماضي، وهم يعيشون معاً في منزل مشترك، وفقاً لصحيفة أخبار اليوم.

ولكن الترتيبات المعيشية المشتركة أثارت جدلاً كبيراً وحيرة بين الزوجين الذين اعترفا أنهما يجدان صعوبة كبيرة في التعرف على النصف الآخر لكل منهما.

وقال الويندي «أحياناً أتحير بينهما، أتحدث مع راني، وأكتشف أنني أتحدث في الحقيقة مع رينا».

من جانبه، كشف والد التوأمين الشابين نوبي هدايات 51 سنة أنه أصيب بالصدمة عندما قدم الويندي خطيبته إلى العائلة، وأضاف «عندما نظرت إليها اعتقدت أنها صديقة شقيقه التوأم».

واشتهر الأزواج الأربعة عندما ظهروا في برنامج بالتلفزيون المحلي في الشهر الجاري.

ويؤكد الأربعة أنهم لا يتعبون من صحبة بعضهم، ويذهبون معاً لقضاء الرحلات مع بقية أفراد الأسرة، منوهين بأنهم سعداء ومرتاحون لشهرتهم الجديدة، بعد أن أثاروا ضجة هائلة في كل أنحاء إندونيسيا.