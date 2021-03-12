السعودية..لا تعويض عن رسوم استعجال التأشيرات للمبتعثين

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت وزارة التعليم السعودية العمل بالتعويض عن رسوم استعجال التأشرات للمبتعثين بالخارج في الوقت الحاضر ولأجل غير مسمى.

ووفق صحيفة الوطن السعودية فقد أصدرت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة «لندن» تعميما للمبتعثين نوهت خلاله عن إيقاف وزارة التعليم العمل بالتعويض عن رسوم استعجال التأشيرات.

وجاء في نص تعميم الملحقية:" بناءً على توجيهات الوزارة بعدم التعويض عن رسوم استعجال استخراج التأشیرات في الوقت الحاضر وإلى أجل غیر مسمی، حتى تتم موافقة الجهات المعنية على التعويض، لذا نفيدكم بأنه لن يتم التعويض عن رسوم الاستعجال".