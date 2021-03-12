تعرف إلى قصة الحاجة زينب التي نعاها السيسي

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى اليوم عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحاجة زينب الملاح فما قصتها؟

ولدت الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح عام 1902 بمحافظة الدقهاية بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، ورزقها الله بولدين «الدسوقى والسيد»، و3 بنات أخريات.

تعرضت الحاجة زينب إلى صدمة كبيرة عندما فقدت بصرها في سن مبكرة ، وتوفي زوجها من عدة سنوات وتركها تصارع في الحياة بمفردها حتى وفاتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 99 عاماً بمنزلها بقرية منية سندوب وفق صحف مصرية.

وتعود شهرة الحاجة زينب وبزوغها على الساحة الإعلامية، عقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق تحيا مصر،

ودعا المصريين بالتبرع للصندوق في عام 2014 وإعلانه التبرع عن نصف راتبه لصالح الصندوق، فبادرت الحاجة زينب بخلع قرطها الذهبي وهو كان كل ماتملك وتبرعت به لصالح صندوق تحيا مصر استجابة لدعوة الرئيس، وكان لتصرفها صدى كبير بين رموز الدولة وجموع المصريين الذين تبرعوا للصندوق عقب ذلك.

استقبل السيسي الحاجة زينب في شهر سبتمر 2014 بقصر رئاسة الجمهورية وكرمها ووجه بتوفير رحلة حج لها على نفقته الخاصة .

بعد عدة أيام توجه اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية آنذاك لمنزلها وسلمها تأشيرة وتذكرة الحج وملابس الإحرام وهتفت السيدة الكفيفة «تحيا مصر».

ويقول نجلها الدسوقى خليل والذى رافقها في لقاء الرئيس لم تصدق أمي الحاجة زينب أنها في حضرة الرئيس وقالت له «انت مين يا ابنى انت السيسب» فقال لها «أيوه يا حاجة أنا السيسي ثم قبل رأسها ويديها وهي تدعو له ولمص"ر.

وأضاف الدسوقي: " ظلت أمي حتى وفاتها تروي للجميع لحظات لقائها للرئيس وتقول ده بيحب مصر والمصريين".

وفاة الحاجة زينب

رحلت الحاجة زينب عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 98 عاما.

أوصت الحاجة زينب في آخر لحظاتها قبل وفاتها، بالحفاظ على مصر، حيث قالت «خلوا بالكم على البلد يا ولاد».

دعت الحاجة زينب في لحظاتها الأخيرة لمصر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتناولت العصير ثم رحلت عن العالم.

تم تشييع جثمان الحاجة زينب الملاح، من مسقط رأسها في الدقهلية، حيث صلوا عليها بالمقابر بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد الموافي بقرية منية سنوي التابعة للمنصورة في محافظة الدقهلية.

ورحلت عن عالمنا اليوم الحاجة زينب الملاح صاحبة القرط الذهبي والتي تبرعت به لصندوق تحيا مصر، وذلك عن عمر ناهز 98، والتي نعت وفاتها نقابة القراء صباح اليوم.