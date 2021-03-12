وفاة ملك شعب الزولو في جنوب إفريقيا

المصدر: أ ف ب

توفي غودويل زويليتيني الملك المكرّم لدى شعب الزولو والشخصية المثيرة للجدل في جنوب إفريقيا، الجمعة عن 72 عاما، على ما أعلن مكتبه بعد أسابيع في المستشفى بسبب مضاعفات متصلة أساسا بمرض السكري.

وقال مكتبه في بيان "ببالغ الحزن أنعي للأمة وفاة صاحب الجلالة الملك"، مضيفا "صحة جلالته تدهورت بصورة مأسوية خلال وجوده في المستشفى وتوفي في ساعات الصباح الأولى".

ورغم عدم حيازته أي سلطة فعلية في جنوب إفريقيا حاليا، لكنه كان يتمتع بنفوذ على حوالى 11 مليون شخص من شعب زولو، أكبر مجموعة إتنية في البلاد، ودوره يتركز على الجانب الروحي.

وخلال حكم استمر نصف قرن، أثار الكثير من الفضائح، من خلال إطلاقه على سبيل المثال مهرجانا للفتيات العذارى أو بعد وصفه المهاجرين الأفارقة بأنهم "نمل" و"قمل"، ما أجج هجمات معادية للأجانب في البلاد.

و أطلق أخيرا تصريحات مؤيدة لأشكال العقاب الجسدي بحجة أنها تساعد التلامذة على تحسين أدائهم الدراسي، كما قال إن المثلية الجنسية "غير مقبولة".

وكان زويليتيني، وهو مالك أراض شاسعة، قد اعتلى العرش في سن الثالثة والعشرين خلال نظام الفصل العنصري سنة 1971 بعد وفاة والده.

وفي جنوب إفريقيا، يحظى الملوك التقليديون باعتراف دستوري ويؤدون دورا رمزيا قويا في أحيان كثيرة.