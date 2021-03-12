اللهم بلغنا رمضان.. 32 يوماً على الشهر الفضيل وأول أيامه 13 أبريل فلكياً

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يتبق سوى 32 يوما على شهر رمضان المبارك ، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر ، برئاسة الدكتور جاد القاضى، تفاصيل ميلاد شهر شعبان، حيث أوضح المعهد، أن هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1443 هجريا الموافق 2021 / 3 / 13 وهو يوم الرؤية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 و8 دقائق).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1 - 17 دقيقة) ، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 2021 / 3 / 14.