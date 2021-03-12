أول طابعة هولوغرام ثلاثية الأبعاد بمتناول الأفراد

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

كشفت شركة «ليتيهولو»، الرائدة في مجال تكنولوجيا التصوير التجسيمي (الهولوغرام)، عن طابعة هولوغرام ثلاثية الأبعاد.

ويتيح الجهاز الأول من نوعه لأي كان، وفق ما ذكر موقع «بيتابيكس» طباعة هولوغرامات ثلاثية حقيقية من البيت أو المكتب.

ويمكن رؤية تلك الهولوغرامات دون نظارات خاصة أو سماعات رأس، كما توجد إمكانية لمشاركتها مع الآخرين بسهولة. وتأخذ صور الطابعة عدة زوايا يتم تصويرها بالكاميرا أو تؤخذ من مقاطع فيديو وتعمد إلى تقطيعها على تسجيلات فريدة لكل بيكسل على الهولوغرام.

ويمكن للطابعة كذلك أن تعمل على التشفير البصري للمعلومات بواسطة الليزر. ويقول بول كريستي المدير التنفيذي للشركة: «لأول مرة ستكون القدرة على ابتكار هولوغرامات حقيقية بمتناول الجميع بواسطة إحدى طابعاتنا، الأمر الذي يفتح عالماً جديداً كلياً من الإمكانات عبر الهولوغرام».