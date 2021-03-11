بالفيديو..يعثر على ثعبام كوبرا في المرحاض

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر رجل من كمبوديا على ثعبان "كوبرا" مختبئ في مرحاضه بينما كان على وشك استخدامه.

واعتقد راى صوفا في البداية أن المستخدم السابق لم يغسل المرحاض بشكل صحيح فى منزله فى قرية فسار بروم، ومع ذلك، سرعان ما أدرك أنه كان فى الواقع ثعبانًا سامًا يتربص وينتظر، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وفي مشهد مرعب، يمكن رؤية الماء يدور حول المرحاض بعد أن استخدم "راى" تدفق المياه لتنظيف المرحاض، لكن عندما انحرفت المياه بعيدًا، ظهر رأس الثعبان فجأة ويمكن رؤيته مرارًا وتكرارًا وهو يخرج لسانه.

وظلت الكوبرا ثابتة تمامًا لكن بعد ذلك بدا أنها رصدت "راى" وبدأت تتجه أكثر نحو السطح، وبدأت الكوبرا تخترق الماء لتصعد بينما يمكن سماع راى وصديقه فى الخلفية وهم يقيّمون خياراتهم.

وقبل أن يتمكن الثعبان من الصعود للأعلى هرع راى إلى الخارج لطلب المساعدة.

لكن بعد أن عاد "راى" وأقاربه للتخلص من الكوبرا، لم يعد يمكن رؤية الثعبان، على الرغم من التفتيش الشامل داخل المنزل.