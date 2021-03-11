قتلى وجرحى في حريق بمصنع ملابس بمصر

شب الحريق في مصنع للملابس بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، وفرضت السلطات طوقاً أمنياً بالمكان لمنع امتداد النيران للمصانع المجاورة.

وأكدت مصادر طبية، أن عدد المتوفين بلغ 16 متوفيا و19 مصابا، جراء الحريق الهائل الذي اندلع داخل المصنع.



ووفقاً لـ "اليوم السابع"، تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مصنع فى منطقة العبور بالقليوبية، وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية والعميد خالد المحمدى رئيس المباحث و العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وتمت عملية إخماد الحريق.