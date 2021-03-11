السعودية تقضي بإعدام 5 إرهابيين متهمين بأعمال إجرامية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، حكماً ابتدائياً بحق 5 متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعا. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وتتكون الخلية الإرهابية من 45 متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم في السعودية المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة.

وترتبط الخلية ببعض الحوادث الإرهابية التي حصلت داخل المملكة، ومنها حادثة الاعتداء على رجل الأمن العميد كتاب العتيبي، وترصده واغتياله، وحوداث الاعتداء على رجال أمن آخرين باستهدافهم وقتلهم.