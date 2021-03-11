إيمي سمير غانم تكشف حقيقة اعتزال الفن وارتداء الحجاب

نفت النجمة المصرية إيمي سمير غانم، صحة المنشور المتداول على لسانها حول ارتداء الحجاب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان، واعتزال الفن نهائيا.

وأكدت إيمي، في تصريحات صحفية، أن "الحساب الذي نشر صورتها بالحجاب، وأعلن قرار الاعتزال يحمل اسمها، ولكنه لا يخصها ولا تعرف من يديره"، نافية صحة هذا المنشور الذي يتداول أخباراً على لسانها.

وقالت ابنه الفنان الكوميدي سمير غانم، إن "تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن "الحساب الذي نشر تلك الشائعة على موقع تويتر، مجرد صفحة مزيفة ولا تعرف عنها أي شيء".

وكان حسابا مزيفا ينتحل اسم إيمي سمير غانم، على موقع تويتر، نشر صورة لها بالحجاب تم التقاطها أثناء تأدية إيمي مراسم العمرة، وعلق عليها قائلا: "وحشتونى النهارده هيكون أول يوم ليا بالحجاب .. ادعولى بالثبات".

وإيمي سمير غانم، بعيدة عن الوسط الفني منذ قدمت بطولة مسلسل "سوبر ميرو"، في موسم رمضان 2019، وشاركها البطولة والدها النجم سمير غانم، وفق مجلة "سيدتي".