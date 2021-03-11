مصر.. النائب العام يحيل المتحرش بطفلة المعادي إلى الجنايات

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في مصر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر إحالة المتهم بأنه تحيّل على الطفلة لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

ووفق مواقع إخبارية محلية، أقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف كل من شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.