شاهد.. شرطية تنظم المرور حاملة طفلها حديث الولادة في شوارع الهند

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

رصدت عدسات المارة في شوارع مدينة تشانديغاره بولاية هاريانا في الهند، شرطية وهي تنظم المرور حاملة طفلها حديث الولادة، مع التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إذ ظهرت وهي ترتدي الكمامة الواقية.

ولم تستطع الأم بريانكا بد، ترك رضيعها بمفرده، عقب انتهاء المدة المحددة لإجازة الوضع، حتى قررت اصطحابه معها خلال عملها كشرطية مرور يوم 3 مارس.

وخوفاً على مولودها الجديد من التقاط عدوى كورونا، رفضت الأم وضع طفلها في الحضانة، كما لم تتمكن من توفير شخص خاص لرعايته في المنزل، ففضلت نقله معها إلى العمل.

وظهرت الأم وهي تحمل طفلها البالغ من العمر 5 أشهر، بين ذراعيها عند تقاطع الشارعين 23 و24، في المنطقة، وبجوارها إحدى زميلاتها في العمل.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي انزعاج الرضيع من أشعة الشمس الساطعة وبدأ ينحني من كتف أمه قبل أن يغلبه النعاس وينام لفترة أثناء قيام والدته بأداء مهامها الوظيفية.

وبعد انتشار الفيديو مُنحت الشرطية عملا أخف قريبا من منزلها حتى تتمكن من الاستمرار في العمل ورعاية طفلها بأمان.

شاهد.. شرطية تنظم المرور حاملة طفلها حديث الولادة في شوارع الهندhttps://t.co/PXM2iRzpTE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CDdA3AK0X0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 11, 2021