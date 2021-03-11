رحلة إلى جبل في اسكتلندا تنتهي باكتشاف مثير للذعر

المصدر: البيان الإلكتروني

انتهت رحلة لسيدتين إلى جبل في اسكتلندا باكتشاف غريب ومثير للذعر.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن صحيفة "ديلي ستار" أن السيدتين، وتُدعيان باميلا أيتكين، وبال كاثرين جافني، اكتشفتا خلال رحلتهما حطام طائرة مهجوراً ومخيفاً أعلى الجبل.

وفوجئت أيتكين وجافني في البداية بوجود أجزاء متحطمة غريبة، فأخذتا في التقاط الصور، ولكن سرعان ما وجدتا أنفسهما أمام حطام طائرة.

ويبدو أن الحطام هو بقايا رحلة الخطوط الجوية البريطانية الأوروبية S200P التي فُقدت وتحطمت في 21 أبريل 1948.

وكانت الطائرة تقل 20 راكباً من مطار في رحلة قصيرة من لندن نورثولت إلى مطار جلاسكو رينفرو قبل أن تسقط في جبل الأيرلندي.