سمكة من حديد لمحاربة فقر الدم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أوجد علماء في مدرسة طب كندية حلاً مناسباً لمشكلة نقص الحديد، التي يعاني منها كثير من الناس وخصوصاً النباتيين، عبر ابتكار سمكة مصنوعة من الحديد يمكن إضافتها إلى طعامهم.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، أطلق العلماء على السمكة تسمية «السمكة الحديدية المحظوظة»، وهي أساساً عبارة عن سبيكة حديدية بتصميم غريب، توفر جزءاً مهماً من الكمية اليومية الموصى بها من الحديد للبالغين، عند غليها لمدة 10 دقائق.

ويعرف أن الحديد بالغ الأهمية للدورة الدموية، ونقصه في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى الدوار والإرهاق وكذلك فقر الدم.

وفي الابتكار الجديد، يدوم الحديد الذي توفره «السمكة» مدة خمس سنوات إذا اُستخدم يومياً، ويمكن أن يعرف المستخدمون متى حان الوقت للحصول على سمكة جديدة، لأن الابتسامة على وجه السمكة تتلاشى ببطء.

عمل المبتكر، طالب الدراسات العليا في جامعة غويلف الكندية، جافين أرمسترونغ في آسيا، حيث شاهد بأم العين تأثير نقص الحديد على الأطفال والبالغين، واختار شكل السمكة بناءً على أن الأسماك تعتبر رمزاً للحظ في كمبوديا. نجح ابتكاره إلا في الهند حيث يكثر النباتيون، فقام بتغيير الشكل إلى «الورقة الحديدة المحظوظة».