مبادرة لوقف التجميل المفرط لصور العارضات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة يونيليفر البريطانية لمستحضرات العناية الشخصية والتجميل أنها ستوقف عمليات التحرير المفرطة لصور عارضاتها، كما ستزيل كلمة «طبيعي» من عبوات منتجاتها التجميلية، خاصة أن الأبحاث العالمية كشفت أن استخدام كلمة «طبيعي» لوصف الشعر أو البشرة، تُشعر المستهلكين بأنهم مستبعَدون من صناعة التجميل، خصوصاً من منظور مجموعة عرقية أو ديمغرافية. .

وأفادت الشركة أنها ستزيل «جميع التعديلات الرقمية في شكل الجسم وحجمه ونسبة لون البشرة من إعلاناتها، وسيغطي حظر الفوتوشوب إعلانات الشركة بالإضافة إلى إعلانات المؤثرين الذين تدفع لهم الشركة للترويج لمنتجاتها»، وأن إزالة كلمة «طبيعي» عن العبوات سيؤثر على الأقل في 200 منتج للشركة، على أن يستكمل كل ذلك في غضون سنة

وأقرت رئيسة منتجات التجميل والعناية الشخصية في الشركة بأن المستهلكين يكافئون بشكل متزايد العلامة التجارية التي اتخذت إجراءات بشأن القضايا البيئية والاجتماعية.