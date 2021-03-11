إيلون ماسك يثير استياء سكان جزيرة إندونيسية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أفاد سكان جزيرة بياك الواقعة في محافظة بابوا الإندونيسية، الذين عُرضت جزيرتهم كموقع إطلاق محتمل لمشروع إيلون ماسك، أن منصة إطلاق «سبيس إكس» ستدمر بيئة الجزيرة وتشرد الناس من منازلهم.

وأوضح سكان الجزيرة لمالك شركة «تيسلا»، أن شركته غير مرحب بها على أراضيهم، وأن وجودها سيدمر النظام البيئي لجزيرتهم.

وسبق للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن عرض خلال ديسمبر الماضي على ماسك استخدام جزء من جزيرة بياك الصغيرة في بابوا للأغراض الفضائية. وقال ممثل عن الحكومة الإندونيسية إن المنصة الفضائية المخطط لها يجري تطويرها بالتشاور مع حكومة بابوا والمجتمعات المحلية، وأن المشروع من شأنه تحقيق آثار اقتصادية إيجابية لسكان الجزر.

بيد أن السكان المحليين يعارضون الخطوة بشدة، قائلين إن منصة الإطلاق الفضائية تهدد مستقبلهم على الجزيرة.