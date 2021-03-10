بعد غيبوبة 3 أشهر... يوتيوبر بريطانية تهزم «كورونا»

المصدر: دبي - أمجد عرار

«لقد أفقت».. هكذا غردت اليوتيوبر البريطانية جريس فيكتوري معلنة انتصارها على فيروس كورونا، بعد غيبوبة استمرت ثلاثة أشهر. وحسب مقطع فيديو نشرته قناة «الغد» التلفزيونية، خاضت جيريس معركة شرسة مع الفيروس، حيث توقع الأطباء خلالها خسارة واحد على الأقل من اثنين، جريس أو مولودها الرضيع.

الأطباء أدخلوا جيريس فيما يعرف بـ «الغيبوبة الطبية» للسيطرة على الفيروس، بعد مرور يوم واحد على إجراء عملية ولادة مبكرة لإنجاب طفلها قبل الموعد المحدد بشهرين، وذلك خوفاً على الجنين من الإصابة بالفيروس. وقد تم إيداع الرضيع في قسم رعاية الأطفال المبتسرين.

وقبل استفاقة الأم بحوالي شهر، انتقل الطفل مع أبيه إلى المنزل بكامل صحته، لتلتحق بهما جيريس بعد تغلبها على الفيروس القاتل.