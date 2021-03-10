القبض على عصابة تزوّر الـ 5000 ليرة سورية الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وتروج لعملة مزورة من فئة الـ 5000 ليرة التي تم طرحها للتداول منذ فترة قصيرة.

وبحسب الوزارة فإن متابعة ومراقبة دوريات قسم الأمن الجنائي في منطقة السيدة زينب بدمشق، وبعد ورود معلومات عن قيام أشخاص بترويج المواد المخدرة والعملة المزورة من فئة الخمسة آلاف، تم نصب الكمين اللازم وأُلقي القبض على شخصين وبحوزتهما قطعة من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إحضارهما لمركز القسم وبالتحقيق معهما اعترفا بوجود شركاء لديهما ويوجد كمية كبيرة من الحشيش المخدر والعملة المزورة في المنزل لديهم.

وبتحري المنزل تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين، وضبط في المنزل كمية من الحشيش المخدر وتبلغ حوالي 14 كغ وحوالي 1000 حبة كبتاغون وميزان الكتروني لوزن الحشيش وقنبلة يدوية وذخيرة حربية وأكياس مجهزة لوضع مادة الحشيش بعد تقسيمها ووزنها.

كما عثرت الشرطة على مبلغ مالي مزور ويبلغ (مليون وتسعمائة وعشرين ألف ليرة سورية) من فئة الـ 5000 ليرة سورية الجديدة.

تم إحضارهم مع المصادرات إلى مركز القسم والتحقيقات مازالت مستمرة، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.