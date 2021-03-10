زميل ميغان ماركل في الدراما ينتقد المقابلة الأخيرة مع وينفري

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

انتقد زميل ميغان ماركل، الممثل ويندل بيرس- الذي شاركها في تمثيل المسلسل الشهير "سويتس"- إجراء الحوار مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري قائلاً إن توقيت مقابلة هاري وميغان تزامن وفترة الوباء حيث تقتل جائحة الفيروس التاجي ألوف الأشخاص في جميع أنحاء العالم بشكل يومي.

ووفقاً لـ "ميرور" البريطانية، انتقد الممثل بيرس قرار النجمة السابقة ميغان ماركل نشر مقابلتها الشاملة بينما يواصل العالم محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأوضح الفنان البالغ من العمر 57 عاماً إن مقابلة أفراد العائلة المالكة السابقين "لم تكن بتلك الأهمية" في وقت يمر فيه العالم "بآلام الموت".

ويندل الذي أدى دور والد شخصية ميغان في "سوتس" لمدة أربع سنوات، صرح لمحطة "إل بي سي" الإذاعية قائلاً: "اليوم سيلقى نحو 3 آلاف شخص في أمريكا مصرعهم بسبب كوفيد.. وكذلك بضع مئات الأشخاص في المملكة المتحدة"، لافتاً إلى أن مقابلة الثنائي مع أوبرا وينفري تستحضر لذهنه عبارة شهيرة لشكسبير حين قال "مليئة بالصوت والغضب .. لكنها لا تدل على شيء".

ولم تتوقف تعليقات مواطن نيو أورلينز اللاذعة عند دوق ودوقة ساسكس، بل ألقى باللوم على "الجميع" في انتقاداته، بما في ذلك أوبرا وشبكة "سي بي إس" الأمريكية و ITV والقصر.