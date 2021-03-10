انقلاب سيارة في مصر يودي بحياة فتاة ويصيب 25 آخرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفر حادث انقلاب سيارة بمحافظة المنيا في مصر عن مصرع فتاة وإصابة 25 آخرين بينهم أطفال ونساء.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن الحادث المروّع وقع على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين شوشة في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، مشيراً إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وكان مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة.

وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه ارتجاج وغيبوبة تامة، وتم تحرير محضر عن الحادث، وسوف تبدأ النيابة العامة في مباشرة التحقيق.