ليزر محمول باليد لعلاج آلام المفاصل

المصدر: (دبي - البيان)

يمكن أن يساعد ليزر صغير محمول باليد، أكثر سطوعاً 100 مرة من الشمس، في علاج التهاب المفاصل والركبتين ومنع الحاجة الى جراحة استبدال المفصل، وفقاً لفريق طبي في تايوان يستخدم حالياً هذه التقنية في تجربة سريرية على 20 مريضاً، على أن تتم مقارنة نتائج التجربة مع دواء وهمي، لمعرفة النتائج.

وفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، سيتم إدخال ضوء الليزر في وريد الذراع، حيث يعتقد الباحثون أن ذلك يسرّع تدفق الدم حول الجسم، مما يجلب المزيد من العناصر الغذائية والأوكسجين لتسريع إصلاح الأنسجة التالفة، فضلاً عن وجود تأثير مضاد للالتهابات، وتحفيزه إطلاق خلايا جذعية يمكن أن تساعد في تكوين أنسجة جديدة.

ويعد التهاب المفصل التنكسي الشكل الأكثر شيوعاً في التهابات المفاصل، وينتج عن التآكل التدريجي للغضروف الممتص للصدمات. وتتراوح العلاجات من مسكنات الألم إلى العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، والحقن الستيرويدية لتخفيف الالتهاب والألم.

ويأمل الأطباء من خلال تجربتهم أن يقدم علاج الليزر، المستخدم لأول مرة في علاج أمراض القلب في الثمانينات، بديلاً أفضل.