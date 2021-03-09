"نخلة جميرا" تضيء أكبر نافورة في العالم باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الأيرلندي

المصدر: وام

تستعد "ذي بوينت"- الوجهة المميزة للحياة العصرية في "نخلة جميرا" - لارتداء اللون الأخضر حيث تشارك "نافورة النخلة" الأكبر من نوعها في العالم و"ذا بالم مونوريل" في مبادرة "العالم يضيء بالأخضر" - جلوبال جرينينج - التي أطلقتها هيئة السياحة الأيرلندية.

وسوف ينضم كلٌ من "نافورة النخلة" و"بالم مونوريل" في 17 مارس الجاري إلى مئات المعالم والمواقع الشهيرة في 55 دولة حول العالم إذ سيتم إضاءتهما باللون الأخضر كجزء من احتفالات هيئة السياحة الأيرلندية.

وسوف تتراقص أعمدة الماء في "نافورة النخلة" على إيقاعات العرض المسرحي "ريفردانس" الاحتفالية التي ألّف موسيقاه ووضع كلماته بيل ويلان. وسوف ينطلق هذا العرض عند الساعة السابعة مساءً على أن يتكرر كل ساعة.