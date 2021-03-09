شجار عنيف في السماء بين طيار ومضيف ينتهي بكسور وفقدان للأسنان

المصدر: البيان الإلكتروني

عاش ركاب طائرة صينية حالة من الرعب بعدما شب شجار عنيف بين الطيار ومضيف بسبب "المرحاض".

وقع الحادث قبل 50 دقيقة من هبوط الطائرة التابعة لشركة "دونغهاي إيرلاينز الصينية"ما أدى إلى فقدان الطيار لأسنانه، كما كسر ذراع المضيف.

وانتهى الشجار العنيف بإيقاف الطيار والمضيف عن العمل.

وفي التفاصيل، خرج الطيار من قمرة القيادة ليدخل مرحاض الدرجة الأولى، وبينما هو داخل سمع راكبا يريد أن يدخل الحمام.

الطيار بدوره طلب من المضيف أن يجعل الراكب يجلس في مقعده حتى ينتهي الطيار من استخدام المرحاض.

ولكن الطيار فوجئ بالراكب يقف أمام باب الحمام، وهو ما أثار غضبه ليلقي باللوم مباشرة على المضيف الذي تقاعس عن أداء عمله، وفق "سبوتنيك".

ويروي الركاب الذين رأوا الحادث في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطيار هاجم بعد ذلك مضيف الدرجة الأولى، مما أدى إلى كسر ذراعه. كما فقد الطيار أحد أسنانه خلال الشجار أيضا.

وأكدت شركة "دونغهاي إيرلاينز"، في وقت لاحق أن الطيار ومضيف الطيران قد أوقفا عن العمل عقب "الشجار".

وكتبت شركة الطيران في بيانها: "أولت الشركة أهمية كبيرة للجدل بين أفراد الطاقم أثناء الرحلة وأجرت تحقيقا داخليا صارما. وتم إيقاف الموظفين المعنيين عن عملهما لضمان سلامة الطيران".