رسالة سعودي لأستاذه: تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك

المصدر: البيان - أحمد قوجة

نشر الأستاذ السعودي يوسف النملة، الحائز على شهادة الماجستير والدكتوراه في إدارة الموارد البشريّة، لفتة جميلة قام بها أحد طلابه عندما دخل إلى أحد محال القهوة ليرتشف فنجانه الصباحي.

قال النملة عبر حسابه في تويتر: "حين أردت دفع الحساب في أحد محلات القهوة وجدت هذه الرسالة من إنسان نبيل كريم شرفت بتدريسه".

وكتب الطالب في رسالته على المنديل: "تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك، واستمع لكل نصيحة، والحين أنا مدير فرع والحمد لله".

وأعرب النملة عن سعادته البالغة بهذه اللفتة البسيطة والكريمة، ونصح كل من يعمل في سلك التعليم والتدريس، قائلاً: "لكل معلم، طلابك هم استثمارك".