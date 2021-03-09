دراسة تُثبت قدرة الكلاب على كشف الكذب

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف علماء يابانيون أن الكلاب بإمكانها كشف الكذب، موضحين أنها تستطيع اكتشاف حقيقة الناس بسرعة ومدى مصداقية الشخص الذي تتعامل معه.

وأكد الفريق البحثي، الذي ينتمي إلى جامعة كيوتو اليابانية، أن الكلاب حيوانات ذكية تستطيع أن تستثمر خبراتها وتجاربها في الحكم على الأشخاص وبيان كذبهم أو صدقهم، وذلك حسبما نقل موقع "أخبار اليوم" عن صحيفة "ميل أونلاين".

‏وقال قائد الفريق، أكيكو تاكوكا، إنهم اختبروا الفرضية على 34 كلباً، حيث أشار الباحثون إلى كل منها تجاه سيارة مليئة بالطعام، وفي المرة الثانية كانت الحاويات خاوية لا تحتوي على أي غذاء، وفي المرة الثالثة عندما أشار العلماء نحو حوض تجاهل معظم الكلاب الأمر.

‏وذكر جون برادشو، المتخصص في التفاعلات بين الإنسان والحيوان في جامعة بريستول، أن الكلاب تحب أن تكون حياتها قابلة للتنبؤ، مشيراً إلى أنها تعاني اضطرابات سلوكية عندما يتعارض أصحابها معها أو ينشأ بينهما خلاف أو عدم ثقة.