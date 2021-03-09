أرخص بيت في لندن .. حافلة ذات طابقين

المصدر: (دبي - البيان)

اتخذ الثنائي لوك وتشارلي قراراً بالسكن في حافلة لندن الحمراء الشهيرة ذات الطابقين.

الفكرة بدأت عام 2017 لدى البحث عن أرخص بدلات الإيجار وبدائل لاقتراض مبالغ كبيرة من البنوك يتم تسديدها على مدى عقود.

وهنا لمعت الفكرة عند تشارلي، التي طلبت من والدها استغلال مساحة صغيرة من قطعة أرض يملكها في «إيسيكس» شرق لندن، لإيقاف الباص الشهير فيها مقابل دفع بدل إيجار شكلي.

وها هما اليوم يسكنان في الباص ذي الطابقين الذي يضم محتويات البيت الطبيعي كافة حتى إنه يضم أيضاً موقد حطب للتدفئة.

وفي الطابق السفلي، توجد غرفة الاستقبال وطاولة الطعام وأريكتان، فيما يضم المطبخ طباخاً وغسالة للملابس ومغسلة للأواني ومكاناً لإعداد الطعام، أما الطابق العلوي فيضم الحمام وغرفة النوم والتلفاز وسرير نوم يكفي شخصين.

وتقول تشارلي إنها وشريكها استنبطا الفكرة من أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة.