بريانكا شوبرا تدخل عالم المطاعم

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

دخلت الممثلة البوليوودية بريانكا شوبرا عالم المأكولات بإعلانها مؤخراً عن افتتاح مطعم لها في قلب مدينة نيويورك باسم «سونا»، أو الذهب باللغة الهندية، من دون أن تنسى ربط المدينة النابضة بالحياة بمثيلتها دبي من خلال التعاون مع الشيف هاري ناياك، صاحب المواهب في عالم الطعام وصاحب اللمسة السحرية لمطعم «ماستي» بدبي.

وأكدت النجمة العالمية، وفق ما ذكر موقع «ماشابل» الشرق الأوسط أن بريانكا أعلنت عبر مواقع التواصل عن افتتاح «سونا» في وقت لاحق هذا الشهر، إذ كتبت عبر منشور لها قائلةً: «أنا متحمسة لتقديم (سونا) المطعم الجديد في نيويورك إذ أسكب حبي للطعام الهندي في مكان يمثل أبدية الهند والنكهات التي تربيت عليها».

وأثنت بريانكا كذلك على الشيف المتميز وكتبت تقول: «المطبخ سيكون تحت إشراف الطاهي الرائع هاري ناياك الموهبة الراقية التي أبدعت قائمة الطعام الأشهى والأكثر ابتكاراً. ويذكر أن ناياك قد حصد شهرة ذائعة الصيت في دبي إذ سيقوم بتقديم مهاراته في إعداد أشهى الأطباق لمحبي الطعام في نيويورك».