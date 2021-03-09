كويتي مفقود منذ ربع قرن يعود إلى أهله بفضل حلم

المصدر: (دبي - البيان)

عاد مواطن كويتي إلى أهله بعدما فُقد قبل 25 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية التي ذهب إليها للدراسة وذلك بفضل حلم مع فنان راحل.

القصة الغريبة نشرتها صحيفة «المجلس» الكويتية، على لسان مواطن كويتي يدعى جاسم محمد، ابن شقيق حسن الفيلكاوي، المفقود في أمريكا منذ ربع قرن.

وانقطعت أخبار العم منذ 1996 بعد مغادرته الكويت متجهاً إلى أمريكا، بهدف دراسة اللغة الإنجليزية، ومنذ ذلك الوقت لم يتم العثور عليه أو تلقي أي خبر منه.

وقال ابن شقيق الفيلكاوي في تسجيل صوتي: «تلقينا قبل 5 أيام رسالة على حسابي في تويتر من شخص زعم أنه عمي حسن، وبعد عدة اتصالات تأكدنا أن المرسل عمي حسن وليس شخصا آخر».

واتضح أن العم تعرض لحادث في أمريكا أفقده الذاكرة.

الأغرب، أنه وبحسب ابن شقيقه، استعاد ذاكرته إثر رؤيته الفنان مشاري البلام الذي تربطه به صداقة قديمة في حلم ليلة وفاته. فقام بالبحث على تويتر وتتبع حساب مشاري البلام (توفي في 25 فبراير الماضي) ليتفاجأ بأنه توفي باليوم نفسه الذي رآه في الحلم، ليستعيد ذاكرته بعدها.

ولاحقاً تمكن العم من العثور على وثائقه وأوراقه الثبوتية وقدمها للسفارة الكويتية.