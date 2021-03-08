«كيدزانيا» تقدم عرض العودة إلى الطفولة

المصدر: دبي - البيان

تتيح مدينة «كيدزانيا» في دبي وأبوظبي الفرصة أمام الآباء والأمهات ليشاركوا أطفالهم في مغامرات حافلة بالمتعة والمرح، في سياق من الأنشطة يعزز روابط العائلة.

وتقدم هذه المدينة الترفيهية التعليمية المغلقة، التي استحوذت على قلوب الأطفال في جميع أنحاء الإمارات، تذكرة مجانية لأحد الوالدين عن كل تذكرة يتم حجزها لطفل حتى 25 مارس، وذلك بمجرد استخدام الرمز الترويجي عند الحجز عبر الإنترنت.

وسواء في «كيدزانيا دبي مول» أو «كيدزانيا ياس مول» في أبوظبي، سيحظى الوالدان بفرصة استثنائية لعيش أحلام طفولتهم مع صغارهم دون أي تكاليف إضافية.

فرصة الدخول المجاني حتى 25 مارس، تتيح للآباء عيش لحظات لا تُنسى إلى جوار أطفالهم.