طيار جائع يهبط بطائرته لشراء ساندويتش

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة غريبة وطريفة في الوقت نفسه تناسى طيار كل القواعد المتعارف عليها لحالات الهبوط الاضطراري وهبط بمروحيته لشراء ساندويتش بعدما شعر بالجوع الشديد.

وفي التفاصيل التي نقلها موقع صدى البلد، فقد هبط طيار بالمروحية بعد قطع مسافة 80 ميلًا للحصول على شطيرة لحم، في رحلة وصفت بأنها "انتهاك صارخ" لقواعد الإغلاق في بريطانيا.

وانتشر مقطع فيديو للطيار الذي لم يكشف عن اسمه وهو يهبط لتناول ساندويتش "اللحم البقري المشوي في مرق البصل بالكراميل" من أحد المتاجر الشهيرة في قرية Chipping، وهي قرية في Ribble Valley بـ لانكشاير.

وأفادت صحيفة بلاكبول جازيت أن أحد السكان راقب المروحية من مطار سيتي في سالفورد، مانشستر الكبرى، إلى المتجر باستخدام موقع ويب لتتبع الرحلات.

ونشر المتجر لقطات على Instagram تظهر أحد الموظفين يسلم كيسًا بلاستيكيًا أخضر للطيار، قبل أن يستدير ويشير بـ "الإبهام" إلى الكاميرا.

وكتب المتجر على الفيديو: "عندما يسافر زبائنك فعليًا للحصول على شطيرتك "للحم البقري المشوي المفضل لديهم في مرق البصل بالكراميل".

لكن الفيديو أثار غضب السلطات وقامت الشرطة بفتح تحقيق فيه، حيث انتقد بعض مستخدمي إنستغرام المتجر لسلوكه، وعلق أحدهم قائلًا: "لا يوجد شيء يمكن التباهي به أثناء الوباء".