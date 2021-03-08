مصر تلقي القبض على "يوتيوبر" شهير

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت قوات الأمن المصرية القبض على اليوتيوبر الشهير محمد عطوة، بسبب سب النساء وخدش الحياء العام عبر قناته على «يوتيوب».

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت انتشار فيديو لليوتيوبر المذكور، يسب فيه النساء ويتنمر عليهن.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اليوتيوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وجار العرض على النيابة العامة بحسب صحيفة الشروق المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية كانت قد قبضت خلال الفترة الماضية على عددا من "اليوتيوبر" وفتيات "التيك توك"، بعد رصد الأجهزة المعنية بالوزارة عددا من الفيديوهات التي تحرض على "الفجور والفسق"، إذ أنه بعرضهم على النيابة العامة، تقرر حبسهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.