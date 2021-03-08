إعلان لصنع الغمازات بـ 100 ريال يستفز الصحة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت وزارة الصحة السعودية على إعلان لصنع الغمازات نشره أحد المحال بأن الإعلان عن مثل هذه الأشياء في الأسواق والأماكن العامة غير قانوني، وتوعدت بعقاب من يقف خلفه، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة صحية، ويمنع ممارستها خارج المؤسسات الطبية.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن إدارة التواصل والعلاقات بالوزارة، أن الصحة تتكامل مع وزارة الشؤون البلدية في الجانب الرقابي لهذه الممارسات، وفي حال رصد مثل تلك المخالفات يتم ضبطها بواسطة مفتشي البلدية وإحالتها إلى الصحة لاستكمال إجراءات تطبيق العقوبات وفق النظام.

أما عن تخريم الآذان والزمام وممارستها في الأسواق، فبينت الوزارة أن تلك الممارسات لا تصنف كممارسات صحية ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتابع مثل تلك الممارسة وهي الجهة المخولة برصد المخالفات.

وفي الشأن ذاته، أوضح مصدر في إدارة الالتزام بصحة المدينة أنه في حال ضبط أي شخص يمارس مثل هذه الممارسات الصحية دون ترخيص مزاولة مهنة، تتم إحالته للنيابة العامة، كونها تصنف من الأنشطة الصحية المخالفة التي تستوجب العقوبة، مشيرة إلى أن العقوبات التي يتم فرضها على المتورط في هذه الممارسات تراوح ما بين غرامة تصل إلى 100 ألف أو السجن 6 أشهر أو بكليهما.

وتم رصد موقع لأدوات التجميل في أحد المتاجر بالمدينة المنورة، وضع لوحة على الواجهة تظهر القيام بعمل تخريم الآذان والزمام والغمازات، وبالاستفسار عن الأسعار اتضح أن الأسعار ما بين 50 ريالا للآذان والزمام، و100 ريال للغمازات.