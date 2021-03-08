جريمة مروعة تهز الأردن.. أب ينحر طفلتية الصغيرتين ويفر

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة مروّعة جديدة هزت الأردن، تجرد رجل من مشاعر الأبوة ، وقتل طفلتيه البالغ عمرهما عامين وثلاثة أعوام، بدم بارد.

وقالت مصادر أمنية إن الأب القاتل استيقظ مبكرا وأقدم على نحر عنق طفلتيه الأولى عامين والثانية ثلاثة أعوام، بواسطة سكين كان يحوزها، ليكتشف شقيق المتهم الجريمة بعد مشاهدته أثار دماء أمام منزل شقيقه وباب المنزل مفتوحا.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد قال السبت إن شخصا أقدم على قتل ابنتيه البالغتين من العمر 3 سنوات وسنتين مواليد (2018 و2019) بواسطة أداة حادة داخل منزلهم في إحدى مناطق البادية الجنوبية.

وأصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يوم السبت حالة من الصدمة والذهول بعد انتشار خبر مقتل طفلتين على يد والدهن بواسطة أداة حادة.

وطالب أردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بايقاع أقصى العقوبات بحق القاتل، واصفين جريمته بالجريمة التي تقشعر لها الأبدان، وفقاً للصحافة المحلية.

وأبدى رواد منصات التواصل تعجبهم واستغرابهم من المشهد الغريب، متسائلين كيف لأب ان يقدم على قتل طفلتيه بواسطة أداة حادة.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن قوات البادية ما زالت تبحث عن الأب القاتل وهو “تاجر مخدرات” وله سوابق بقضايا اتجار وتعاطي المخدرات.