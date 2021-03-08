خرائط غوغل تلتقط صورة محرجة لفتاة

المصدر: البيان الإلكتروني

تستخدم خرائط غوغل كأداة جغرافية، لكنها أيضا مصدر لاقتناص الصور المثيرة التي تجلب اهتمام المشاهدين، حيث غالبًا ما يظهر التجول الافتراضي الأشخاص أثناء ممارسة حياتهم اليومية.

وعلى الرغم من أن معظم المشاهد عادية إلى حد ما، إلا أن البعض منها يترك المشاهدين في حالة من الصدمة أو الضحك أو الرعب، مثلما حصل مع فتاة التقطها رادار "غوغل" في لحظة غير لطيفة على الإطلاق.

وأظهرت صورة التقطتها خدمة رسم الخرائط على الإنترنت هذه الفتاة وهي تتعثر بشكل محرج، ومن المثير للإعجاب أن كاميرا "غوغل" اختارت التوقيت المناسب تماما لالتقاط الصورة، فتم تجميدها في الوقت المناسب حين كانت الفتاة على وشك السقوط على وجهها.

ويمكن رؤية لوح تزلج خلف الفتاة، مما دفع المشاهد إلى افتراض أن ذلك كان السبب في سقوطها، بحسب موقع روسيا اليوم.

وافترض المشاهدون أن السقوط كان سيئًا للغاية لأن الفتاة كانت ترتدي قميصًا وبنطالًا قصيرًا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة الألم على ركبتيها.