بالفيديو..مدير أعمال أردني يوزع ذهباً على موظفي شركته

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ مدير شركة أردنية مُتخصصة في التسويق والإنتاج، موظفي الشركة المُجتهدين بتقديم مصوغات ذهبية ثمينة لهم مكافأة على عملهم.

ووثّق فيديو، لحظة تقديم مدير الشركة لموظفيه الهدايا بعدما وضع عليها غطاء، ومن ثم دعا كلاً منهم لغرفة الاجتماعات وطلب منهم تباعاً وضع أيديهم على هديتهم أسفل الغطاء.

وانتابت الموظفون لحظات من عدم التصديق والفرحة بعد الكشف عن الهدايا، حيث قدمتها إحداهم لوالدتها، فيما تنازل آخر عنها لزوجته التي تعمل معه بنفس الشركة.

وقال مدير الشركة الأردنية ويدعى أحمد أبو سنينة، إن توزيع الهدايا الذهبية ليس المفاجأة الأولى التي حضّرها لموظفيه، لكنه سبق وأن أهداهم هواتف حديثة تشجيعاً للمجتهدين منهم.