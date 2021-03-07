وفاة الأردني عبود العمري أحد مشاهير السوشيال ميديا إثر حادث أليم

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الناشط الأردني عبود العمري أحد مشاهير السوشيال ميديا، إثر حادث سير مروع في جمهورية جنوب إفريقيا،.

وأعلن عن وفاته والده، عمر العمري، أمس السبت، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، حيث قال: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم بحادث سير بجنوب إفريقيا" وفق روسيا اليوم.

وأثار الحادث صدمة كبيرة في صفوف متابعي الراحل، البالغ من العمر 23 عاما، وتصدر وسمي "عبود العمري" و"موت الغفلة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن.

ونعى عدد من المتابعين العمري فور سماع خبر وفاته الذي صدمهم وأصابهم بالدهشة.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على الحادث، عبر صفحتها في موقع "تويتر"، حيث قالت إنها "تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب إفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له 5 مواطنين أردنيين في جنوب إفريقيا (كيب تاون)، هذا اليوم، وأسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله علي الفايز، إنه تم التواصل مع جميع ذوي الأشخاص الخمسة، وإبلاغهم بالحادث، وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناء على طلب ذويه.

وأضاف الفايز أنه جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.