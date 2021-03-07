طبيب يحذر من القهوة عبر «تيك توك»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أصدر الدكتور كاران راج، الذي يتابعه الملايين عبر تطبيق «تيك توك»، تحذيراً صادماً عبر فيديو نشره أخيراً، يتوجه فيه إلى الأشخاص الذي يشترون القهوة المطحونة مسبقاً، وحذرهم من أنها تحتوي على الصراصير، الأمر الذي جعل كثراً «يمتنعون عن شرب القهوة لمدى الحياة».

«إذا كنت من محبي القهوة، وغالباً ما تعدّها من البن المطحون وتشربها، فاعلم أنك تتناول الصراصير كذلك». هكذا قال الدكتور راج، صاحب الفيديوهات التوعوية، التي تحظى بملايين المشاهدات.

وبالفعل، نال المقطع الصاعق، بحسب موقع «ميرور»، الذي نشره أخيراً، ما يزيد على 1.5 مليون مشاهدة. وشرح المسألة بالقول: «إن القهوة التي تشتريها من غالبية المتاجر، تحتوي على صراصير مطحونة كذلك. إن نسبة مئوية معينة من حبوب البن موبوءة بالصراصير وسواها من الحشرات».

وساند نظرية راج من جامعة مونتانا، بروفسور مادة الإحيائيات دوغلاس إملين، الذي أشار إلى أنه بعد سنوات من دراسة الحشرات وعلاقتها بالبشر، أصبح أحد أساتذته مصاباً بحساسية الصراصير، من جراء التعامل معها غالباً. وأضاف أنه بالكاد يلمس صرصاراً حتى تظهر لديه ردود أفعال مشابهة لتلك التي تنتابه عند شرب القهوة.

وأصيب العديد من الناس لدى متابعة فيديو راج بالقشعريرة، على حد قولهم، وعلق أحدهم بالإشارة إلى أنه «كان يمكن أن يمضي حياته كلها دون أن يعرف تلك الحقيقة».