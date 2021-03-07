خروج قطار عن مساره في باكستان يخلف قتلى وجرحى

المصدر: البيان الإلكتروني

خرج قطار في باكستان عن مساره صباح اليوم مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الركاب.

وتسبب الحادث الذي وقع في منطقة سوكور بإقليم السند جنوب باكستان في مقتل أكثر من 25 راكبا بعد خروج 9 عربات من أصل 18 عن سكة القطار.

وقال المفتش العام للسكك الحديدية في باكستان، عارف نواز، إن "القطار كان في طريقه إلى مدينة لاهور الشرقية قادما من كراتشي".

وذكر المفتش بمنطقة سوكور، شفيق ماهيسار، إن "العربات التي خرجت عن السكة، سقطت في منخفض، بسبب السرعة الزائدة كما أن سبب الحادث سيتم تحديده بعد التحقيق"، وفق "سبوتنيك".

وأضاف أن "أعمال الإنقاذ قد جرت واستكملت عبر فرق مختصة من السكك الحديدية والإنقاذ وأفراد الجيش، في قطار ركاب كراتشي السريع".

Train accident in Pakistan kills onehttps://t.co/4NhsqUD4rN pic.twitter.com/ktqu3StJil — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) March 7, 2021