يقتل أم أطفاله الثلاثة لأنها حجبته على واتساب

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتكب زوج في البرازيل جريمة بشعة للغاية، عندما قتل والدة أطفاله الثلاثة طعنا حتى الموت، بعد أن حظرته على تطببيق "واتساب"

وقتل إدغاردين دوس سانتوس، (34 عاما)، زوجته السابقة بوحشية لدى وصولها إلى مقر عملها في مدينة أوروكوي، شمال شرقي البرازيل، في 19 فبراير الماضي.

وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، وصول زوج القتيلة السابق إلى مقر العمل في السادسة صباحا.

وكان القاتل ينتظر ميندونكا (32 عاما) التي تعمل خادمة في مكان علمها لنحو 40 دقيقة.

ورصدت الكاميرات لحظات كان القاتل يهاجم الأم الشابة، بينما كانت تكافح من أجل التحرر من قبضته، لكنه تمكن منها وطرحها أرضا، وشرع في طعنها. وبعد أن ابتعد قليلا عن جسد القتيلة، عاد وطعنها مرات أخرى، وفق "سكاي نيوز عربية".

وذكرت تقارير محلية أن الجريمة جاءت بعد أن حجبت الأم زوجها السابق على تطبيق التواصل الفوري "واتساب".

وألقت الشرطة القبض على القاتل في منزله بعد حوالي نصف ساعة من الجريمة، حيث كان يستعد للفرار.