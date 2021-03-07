إيلون موسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

بعدما تضاعفت ثروته لأكثر من خمسة أضعاف في عام 2020، خسر الملياردير الأمريكي إيلون موسك 27 مليار دولار منذ يوم الاثنين الماضي، بعد تراجع أسهم شركته "تسلا" في عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا.

وصنف موسك كأغنى شخص في العالم في يناير من هذا العام، ولكن في 16 فبراير الماضي، بدأ الانهيار بعد تراجع أسهم شركة "تسلا" بنسبة 2.4 في المائة، مما أدى إلى محو 4.6 مليار دولار من ثروة رئيسها التنفيذي موسك، ودفعه إلى أسفل من المركز الأول في تصنيف مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

واستعاد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، الذي احتفظ باللقب لأكثر من ثلاث سنوات حتى يناير 2020، مركزه الأول بثروة صافية قدرها 191.2 مليار دولار.

وأنهى هبوط موسك فترة تربعه حوالي ستة أسابيع على عرش أغنى رجل في العالم، وفق "روسيا اليوم".

وبعد الانخفاضات الكبيرة في أسهم شركته إلى ما يقرب من 6.2 مليار دولار اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، تراجع موسك أكثر إلى المركز الثالث في قائمة تصنيفات "فوربس" للمليارديرات، حيث أنه الآن متأخر بنحو 20 مليار دولار عن بيزوس.