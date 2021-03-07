3 إخوة يرفضون تسلُّم جثة شقيقتهم في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض 3 إخوة تسلُّم جثة شقيقتهم المتوفاة بعد إصابتها بمرض شديد في منطقة حدائق حلوان في العاصمة المصرية القاهرة.

وقرر الإخوة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الدستور"، تركها أمام منزلها لأنها تزوجت شخصاً دون رضاهم، بعدما أحضرها شخص مجهول، فجاءت الشرطة ونقلتها.

وادَّعى الشخص الذي قام بنقل المتوفاة في البداية أنها فاقدة الوعي، إلى أن تبين أنها ميتة.

وكانت الشقيقة قد تركت بيت أشقائها بعد وفاة والدها ووالدتها وشقيقتها منذ عدة سنوات، وتزوجت شخصاً آخر دون رضا إخوتها الثلاثة فقرروا التبرؤ منها.

واكتشفت الشرطة، بعد التحريات، أن قيام شخصين بإلقاء جثة فتاة أمام منزلها بشارع العارف دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها في العقد الثالث من العمر، ويوجد جرح سطحي قديم بمنتصف جبهتها.

وبإجراء التحريات الميدانية بمكان الإلقاء وبفحص الكاميرات، تم تحديد هوية المتهمين اللذين قاما بإلقائها في الشارع، ونجحت الجهات الأمنية في ضبطهما.