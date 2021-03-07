«رفرفة» نادرة فوق بحيرة إيرلندية

المصدر: (دبي - نهى حوا)

في مشهد وُصف بأنه قد لا يتكرر ثانية بعد اليوم، تمكّن مصور إيرلندي من التقاط صورة لسرب من الطيور في تشكيلة مميزة على هيئة طير كبير فوق بحيرة «لو أنيل» غرب العاصمة دبلن.

وأفادت صحيفة «أيريش تايمز» الإيرلندية، أن الصورة التي التقطتها عدسة جيمس كرومبي لسرب الطيور، والتي أطلق عليها تسمية «رفرفة»، تصدرت الصفحة الأولى في عدد الجريدة يوم 4 مارس الجاري. وكان المصور الصحافي للعام، قد التقط مئات الصور لـ«الزرزور» قرب البحيرة، في محاولة لأخذ الصورة المثالية لتشكيلات أسراب هذا الطير.