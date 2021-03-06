السعودية.. إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت السلطات السعودية أحد المولات التجارية بمدينة حائل بعد افتتاحه بساعتين، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأعلن المول عن تخفيضات على كافة منتجاته بمناسبة افتتاح فرع جديد في حائل، إلا أن تزاحم العملاء وعدم وضع خطة لإدارة ذلك العدد نتج عنه دخول العملاء دون تطبيق التباعد بينهم داخل المول و وفق صحيفة سبق.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل تزاحم العملاء داخل المول.

وأوضح المول في بيان له: "أنه وبحسب التوجيهات الرسمية واشتراطات السلامة الوقائية ونتيجة مخالفة بعض العملاء للإجراءات الاحترازية والوقائية، تقرر إغلاق المول لفترة مؤقتة، وتوقيف كافة العروض والتخفيضات الحالية الخاصة بالافتتاح".

تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويكثّف مركز الأزمات بمنطقة حائل جولاته الرقابية على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.