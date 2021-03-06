فيديو.. ماذا فعلت هذه المسكينة؟ .. حمامتان ترتكبان جريمة بشعة

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد أحد الأشخاص الذين كانوا في انتظار قطار قادم على رصيف في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية جريمة بشعها ارتكبها حمامتان حيث قاما بإجبار حمامة ثالثة عن طريق دفعها إلى السقوط تحت عجلات القطار.

وظهر في الفيديو المنشور على موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الحمامتان تضربان أخرى قبل دخول القطار المتجه إلى "باي ريدج" رصيف المحطة، وتلقينه درسًا لن ينساه أبدًا.

وسحب الطائران على طريقة "العصابات" ضحيتهما نحو اتجاه القطار قبل إجباره على القفز من فوق الرصيف.

واعتقد القتلة أنهم تمكنوا من التخلص من ضحيتهما، لكن أظهرت لقطات أخرى، أن الضحية نجت من الحادثة، ويبدو أنها أبقت رأسها منخفضة أثناء مرور القطار.