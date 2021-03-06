سفينة وزنها آلاف الكيلوغرامات تطير في الهواء وتثير الدهشة

المصدر: البيان الإلكتروني

التقطت صور لسفينة ضخمة تبدو وكأنها تطير قبالة السواحل البريطانية حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا اللقطات المثيرة للدهشة.

والتقطت هذه الصور قرب ميناء فالموث في مقاطعة كورنوال من قبل المواطن ديفيد موريس، الذي أعرب عن صدمته برؤية ناقلة ثقيلة تحلق فوق سطح الماء وفق صحيفة أخبار اليوم.

وسبق أن تم تصوير سفينة "طائرة" أخرى قبالة سواحل إسكتلندا أواخر فبراير الماضي.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية ديفيد براين، أن سر "السفن الطائرة" يعود إلى خداع بصري يُعرف بـ"السراب الأعلى"، وهو ناجم عن انحناء الضوء نتيجة لظاهرة "الانقلاب الحراري"، إذ يوجد الجو البارد فوق سطح البحر مباشرة، وفوقه الجو الساخن.

وأشار الخبير إلى أن هذا الخداع البصري يمكن رؤيته عادة في منطقة القطب الشمالي، لكنه يعد نادرا للغاية قبالة سواحل بريطانيا.