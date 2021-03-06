وكأنه فيلم هوليودي.. مهاجرون غير شرعيين يدخلون حقل ألغام بالخطأ وتقع الكارثة

المصدر: أ ف ب

فجأة وجدوا أنفسهم في حقل ألغام، محاطين بالموت من كل جهة، وكأنهم يؤدون مشهد أكشن هوليوودي خطير جداً، لكنها حقيقة.. حيث قتل أول مهاجر وطأ الأرض، وأصيب آخرون بجروح في انفجار لغم آخر مضاد للأفراد في منطقة كرواتية موبوءة بالألغام منذ حرب تسعينات القرن الماضي.

وبحسب الشرطة الكرواتية فإن المهاجرين كانوا يتنقلون في مجموعات، وقد عبروا لتوهم الحدود بين البوسنة وكرواتيا بشكل غير قانوني عندما وجدوا أنفسهم في غابة مزروعة بالألغام في منطقة سابورسكو.

وأضافت الشرطة في بيانها أن "شابا داس على اللغم ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد المجموعة".

وبعد إخطارها من أحد السكان، عثرت الشرطة على الضحايا بعد الحادث بقليل، فيما هرب عشرات المهاجرين الآخرين.

وعثر على المهاجرين خلال تحليق مروحية فوق المنطقة، وتم تحذيرهم من أنهم ما زالوا في المنطقة المشبوهة. وقد انتظروا ساعات طويلة حتى تشق القوات الخاصة طريقها عبر ممر طوله 500 متر لإخراجهم منها.

ونقل أربعة جرحى إلى المستشفى أحدهم في وضع حرج.

ولم تكشف الشرطة جنسية المهاجرين لكن مستشفى أوغولين قال إن اثنين منهم من الجنسية الباكستانية.

وما زال حوالي 300 كلم مربع أو 0,6 بالمئة من أراضي كرواتيا يعتبر منطقة خطرة بعد 25 عاما من حرب الاستقلال (1991-1995). وقتل أكثر من 200 شخص في انفجار لغم منذ انتهاء الصراع، بحسب أرقام رسمية.