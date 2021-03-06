مصر.. حادث مروري مروّع يودي بحياة نحو 20 شخصاً

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب حادث مروري مروّع ناتج عن تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة بمصر، عن وفاة نحو 20 شخصاً، وإصابة 5 آخرين، حيث دفع مرفقا إسعاف محافظتي بني سويف والجيزة بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للمشاركة في نقل الجثث والمصابين إلى أقرب المستشفيات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف، بالطريق الصحراوي الشرقي، وانتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، وفقا لموقع صدى البلد.

وقال مصدر أمني إن الحادث وقع بالقرب في محافظة الجيزة على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوبي القاهرة.

وقال مسؤولان صحيان إن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وإن جثث المتوفين نقلت إلى أكثر من مستشفى في الجيزة ومحافظة بني سويف المجاورة.