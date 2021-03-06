الصين تنشر صوراً عالية الدقة للكوكب الأحمر

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، الخميس، ثلاث صور عالية الدقة لكوكب المريخ التقطها المسبار "تيانون-1" الصيني.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الصور تشمل صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة واحدة، وإنه تم التقاط الصورتين البانكروماتيتين بواسطة كاميرا "تيانون-1" عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كم فوق سطح المريخ، بدقة حوالي 70 سنتيمترا.

وذكرت الهيئة أن الصور الثلاث تظهر فيها بوضوح التضاريس المريخية، مثل الحفر الصغيرة والتلال الجبلية والكثبان الرملية، فيما تشير التقديرات إلى أن قطر أكبر حفرة تصادم في الصور يبلغ حوالي 620 مترا، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت الهيئة أن الصورة الملونة هي لمنطقة القطب الشمالي للكوكب الأحمر، والتي التقطتها الكاميرا متوسطة الدقة، وهي نوع من الكاميرات قادرة على كل من التعريض التلقائي والتعريض للضوء بالتحكم عن بعد، ما يمكنها من رسم الخرائط لصور الاستشعار عن بعد لكوكب المريخ بأكمله ومسح تضاريس الكوكب.

جدير بالذكر أن المعلومات التي سيحصل عليها العلماء من المسبار، سوف تساعد على إجراء دراسة مفصلة للغلاف الجوي للكوكب وتضاريس سطحه وخصائصه الجيولوجية ومجاله المغناطيسي، وتلقي الضوء على أصل الكوكب وتطوره، كما ستعطي إجابة عن السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يصبح الكوكب مستقبلا صالحا لإقامة البشر.