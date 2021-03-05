التسمم الغذائي ينهي حياة أسرة كاملة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبَّب التسمم الغذائي في وضع نهاية مأساوية لحياة أسرة كاملة بمحافظة سوهاج في مصر.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن الأسرة، التي تتكوَّن من 5 أفراد، لقيت مصرعها في مركز طما نتيجة تناول طعام منزلي فاسد.

وتلقَّى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً بمصرع زوج يبلغ من العمر 35 سنة، وزوجته البالغة من العمر 30 سنة، وطفلهما الذي لا يتجاوز 6 سنوات، وشقيقه الأصغر (4 سنوات)، وشقيقتهما ذات السنتين.

وبعد تبين إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناول الطعام المنزلي، تم نقل جثثهم إلى مستشفى الغنايم المركزي، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.